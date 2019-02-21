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Сотрудник компании «ФОРЭС» Рустам Корелин претендует на компенсацию в 700 тыс. рублей за согласие уволиться по соглашению сторон
21 февраль 2019 (11:43)
УрБК, Сухой Лог, 21.02.2019. На состоявшейся 21 февраля в Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» согласительной комиссии с участием представителей Росхимпрофсоюза шихтовщик Рустам Корелин высказал требование о выплате ему компенсации на сумму в размере до 700 тыс. руб. для погашения своих кредитов.
Такое требование прозвучало в ходе заседания и является условием, при котором Корелин готов уволиться по соглашению сторон.
Дополнительные консультации с представителями Росхимпрофсоюза были назначены в связи с тем, что первичная профсоюзная организация выразила несогласие с применением к рабочему Рустаму Корелину дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
Компания планировала расторгнуть трудовой договор с Корелиным на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Данная статья предусматривает возможность увольнения работника, который неоднократно без уважительных причин не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание.
Рустам Корелин стал известен после своего участия в оппозиционной акции в Москве 18 января 2019 года.
Такое требование прозвучало в ходе заседания и является условием, при котором Корелин готов уволиться по соглашению сторон.
Дополнительные консультации с представителями Росхимпрофсоюза были назначены в связи с тем, что первичная профсоюзная организация выразила несогласие с применением к рабочему Рустаму Корелину дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
Компания планировала расторгнуть трудовой договор с Корелиным на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Данная статья предусматривает возможность увольнения работника, который неоднократно без уважительных причин не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание.
Рустам Корелин стал известен после своего участия в оппозиционной акции в Москве 18 января 2019 года.
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