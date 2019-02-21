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Федеральная таможенная служба не выявила сложностей в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок
21 февраль 2019 (11:26)
УрБК, Москва, 21.02.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) не столкнулась с трудностями в работе после снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Александра Попова.
«Мы уже живем с лимитом 500 евро, никаких сложностей не возникло. За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости», — отметил Александр Попов.
С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС была понижена до 500 евро стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина. Ранее порог составлял 1 тыс. евро в месяц.
9 января стартовал пилотный проект, в рамках которого ФГУП «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов.
«Мы уже живем с лимитом 500 евро, никаких сложностей не возникло. За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости», — отметил Александр Попов.
С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС была понижена до 500 евро стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина. Ранее порог составлял 1 тыс. евро в месяц.
9 января стартовал пилотный проект, в рамках которого ФГУП «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов.
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