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Невьянская городская прокуратура выявила 10 интернет-сайтов, где продавались фальшивые трудовые книжки

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Невьянская городская прокуратура выявила 10 интернет-сайтов, на которых размещена информация о продаже фальшивых трудовых книжек.



«Сайты содержали предложения о продаже фальшивых трудовых книжек с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, кроме того, предлагалось внести корректировки в уже существующий у гражданина документ. Это нарушает ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению, который в итоге удовлетворил требования. Судебные решения были направлены в Роскомнадзор. Сейчас интернет-сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

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