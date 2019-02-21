Новости дня
Невьянская городская прокуратура выявила 10 интернет-сайтов, где продавались фальшивые трудовые книжки
21 февраль 2019 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. Невьянская городская прокуратура выявила 10 интернет-сайтов, на которых размещена информация о продаже фальшивых трудовых книжек.
«Сайты содержали предложения о продаже фальшивых трудовых книжек с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, кроме того, предлагалось внести корректировки в уже существующий у гражданина документ. Это нарушает ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению, который в итоге удовлетворил требования. Судебные решения были направлены в Роскомнадзор. Сейчас интернет-сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.
«Сайты содержали предложения о продаже фальшивых трудовых книжек с необходимым стажем работы без фактического трудоустройства, кроме того, предлагалось внести корректировки в уже существующий у гражданина документ. Это нарушает ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство направило исковое заявление в суд о признании информации запрещенной к распространению, который в итоге удовлетворил требования. Судебные решения были направлены в Роскомнадзор. Сейчас интернет-сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области заблокировали три сайта по продаже поддельных страховых полисов ОСАГО
- На Среднем Урале заблокировали 12 сайтов по продаже магнитов для остановки счетчиков коммунальных ресурсов
- В Екатеринбурге выявили шесть интернет-сайтов, торгующих рыбой из Красной книги
- Суд в Свердловской области заблокировал сайты по продаже фальшивых дипломов
- Свердловская транспортная прокуратура выявила шесть сайтов, продающих права на управление маломерными судами