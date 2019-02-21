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В Госдуме могут принять поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие создание хостелов

УрБК, Москва, 21.02.2019. Депутаты Госдумы во втором чтении могут одобрить поправки в Жилищный кодекс (ЖК), которые ужесточат требования к открытию хостелов в многоквартирном доме. Для создания хостела надо будет обязательно получить согласие жильцов этого дома и перевести квартиру в разряд нежилого помещения. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Под хостелы (мини-отели, предоставляющие ночлег на несколько дней и завтрак) зачастую используются приватизированные квартиры в многоквартирных домах. В России этот бизнес распространен в городах-миллионниках, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Депутаты внесли законопроект, регулирующий открытие хостелов в сентябре 2015 года в ответ на жалобы граждан. И уже в октябре того же года инициативу одобрили в первом чтении. После этого начался почти трехлетний период согласования поправок ко второму чтению. Хостельеры доказывали, что ужесточение правил уведет этот бизнес в тень. Депутаты доказывали, что доходный бизнес не должен нарушать покоя жильцов многоквартирных домов, а жесткие правила нужны для того, чтобы хостелы не превращались в ночлежки.



Наиболее жесткую позицию заняла глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия»). Она считает, что бизнесмен, решивший свою приватизированную квартиру превратить в хостел, должен перевести эту квартиру в разряд нежилого помещения.



Такое помещение предполагает, в частности, отдельный вход. По этой причине хостел можно будет открыть лишь на первом этаже многоквартирного дома. С такими ограничениями не были согласны хостельеры. В спор тогда включилось правительство, предложившее в апреле прошлого года компромиссный вариант. По версии правительства, хостелы можно создавать в жилом помещении, в том числе в многоквартирном доме, если на это есть согласие собрания собственников других квартир этого дома. Собрание правомочно, если явились не менее трех четвертей собственников. Согласие считается полученным, если за проголосовали три четверти участников собрания. Однако принятие закона, ограничивающего деятельность хостелов, в 2018 году было отложено в связи с Чемпионатом мира по футболу в РФ.



Комитет по жилищной политике 19 февраля поддержал жесткий вариант поправок, которые гласят, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению».



Это означает, что сохранятся только те хостелы, которые уже расположены на первых этажах», — пояснила изданию адвокат, член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская. Другие хостелы, по ее прогнозу, «не закроются, а уйдут в тень».

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