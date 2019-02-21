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В 2018 году Группа ММК вложила в социальные программы почти 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2019. В 2018 году в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по отношению к предыдущему году и достигли почти 2,5 млрд руб.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», на реализацию благотворительных и социальных проектов комбинат направил свыше 1,6 млрд руб. Ключевое место в спектре социальных программ и организаций занимают направления социальной деятельности, связанные с охраной здоровья работников компании. В 2018 году в Группе ММК на лечение работников и реализацию медицинских программ было направлено около 425 млн руб., из которых примерно половину составила доля комбината.



Еще свыше 428 млн руб. было выделено на оздоровление работников и членов их семей в санаториях и домах отдыха; 54,7 млн руб. направлено на организацию детского отдыха и компенсацию стоимости путевок в детские загородные оздоровительные центры. Поддержанию и укреплению здоровья сотрудников предприятия способствуют формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На эти цели в 2018 году в Группе ММК было выделено около 130 млн руб.



Социальные и благотворительные программы распространяются не только на работников, но и на пенсионеров и ветеранов компании. Одним из основных направлений социальной деятельности на комбинате и в организациях Группы в течение не одного десятилетия является социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан. В 2018 году на эти цели комбинат выделил 322 млн руб., из которых 229 млн руб. — его доля.



Традиционно важным направлением социальной деятельности Группы ММК является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2018 году организации, входящие в Группу, направили на эти цели 85,5 млн руб.



Еще одно направление социальной деятельности — организация культурно-массовой работы, на которую вместе с затратами на содержание домов культуры в 2018 году было израсходовано 84,6 млн руб. Второй год подряд удваиваются расходы на организацию горячего питания работников. В 2018 году они достигли 61 млн руб. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства составили в прошлом году 148 млн руб. Общие вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы достигли 2,486 млрд руб.



ПАО «ММК» является градообразующим предприятием Магнитогорска и бюджетообразующим для Челябинской области. Руководство предприятия добровольно принимает на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении работников компании и всех жителей Магнитки. Компания не раз становилась победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

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