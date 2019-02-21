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Правительство РФ обсудит проект об ограничении прав регионов превышать сетевые тарифы
21 февраль 2019 (09:45)
УрБК, Москва, 21.02.2019. Правительство РФ 21 февраля рассмотрит законопроект, который ограничивает право регионов повышать тарифы на передачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Согласно действующему законодательству, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов, который определила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), если такое превышение обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. При этом согласование с ФАС не требуется.
«Законопроектом предлагается ограничить возможность субъектов Федерации самостоятельно принимать тарифные решения в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, цель законопроекта — исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития, за счёт включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.
Согласно действующему законодательству, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов, который определила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), если такое превышение обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. При этом согласование с ФАС не требуется.
«Законопроектом предлагается ограничить возможность субъектов Федерации самостоятельно принимать тарифные решения в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, цель законопроекта — исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством РФ в прогнозе социально-экономического развития, за счёт включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.
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