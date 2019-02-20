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Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении свердловского депутата Ильи Гаффнера

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Свердловский арбитражный суд 20 февраля 2019 года принял решение о продлении конкурсного производства в отношении свердловского депутата Ильи Гаффнера. Ранее оно было завершено в мае 2018 года. Информация об этом размещена в картотеке арбитража.



Напомним, Россельхозбанк обратился в суд с иском о несостоятельности И. Гаффнера в ноябре 2015 года. Его требования с учетом уточнений, сделанных в ходе разбирательства, составили 159 млн 880 тыс. руб.



В июле 2016 года депутат был признан банкротом, в отношении него была проведена процедура реализации имущества, сроки которой неоднократно продлевались. Однако требования кредиторов, включенные в реестр требований, не были погашены в связи с недостаточностью денежных средств.



Тем не менее в мае 2018 года по ходатайству финансового управляющего процедура реализации имущества была завершена, в результате чего И. Гаффнер был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Россельхозбанк не согласился с данным решением и обжаловал его в нескольких инстанциях.

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