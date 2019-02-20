Кризис

Население России стало нуждаться в наличной валюте на 11% меньше

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем сократился на 11% и составил 5,1 млрд долл. США. Об этом сообщают аналитики Центробанка в аналитических материалах «Вестник Банка России».



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту включает в себя наличность, приобретенную в банках, полученную по конверсии и снятую с валютных счетов наличной иностранной валюты.



«В декабре 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с ноябрем сократился на 11% и составил 5,1 млрд долл. США. Его объем был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 24 и 21% соответственно», — говорится в материалах Банка России.



Спрос населения на доллары США в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14%, на европейскую валюту — на 6%, составив соответственно 3,3 и 1,7 млрд долл. США. Доля долларов США в структуре совокупного спроса составила 65%, европейской валюты — 33%.



Объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках уменьшился по сравнению с ноябрем на 21% — до 2,5 млрд долл. США. Долларов было куплено на 23% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 16%. Средний размер сделки по покупке снизился на 21% и составил 1,438 тыс. долл. США. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре физлицами было снято 2,6 млрд долл. США, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросло на 15% и составило 4,1 млрд долл. США. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2016 и 2017 годов, на 16% и 6% соответственно. Совокупное предложение населением долларов США возросло на 12%, европейской валюты — на 23%, составив 2,9 и 1,1 млрд долл. США соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения составила 72%, евро — 27%.



В декабре населением было продано уполномоченным банкам 1,4 млрд долл. США наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 13%, евро — на 18%. Средний размер сделки по продаже вырос на 7% и составил 773 долл. США. На валютные счета физическими лицами было зачислено 2,7 млрд долл. США наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее.

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