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Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории для строительства храма святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина — улицы Боевых дружин — набережной Рабочей молодежи — Октябрьской площади — улицы Антона Валека. Об этом сообщается на информационном портале муниципалитета.



Данная территория предназначена для возможного строительства храм святой Екатерины. Его планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга.



Напомним, что избирательная комиссия Екатеринбурга приняла заявление на проведение референдума по поводу строительства храма. Инициативная группа собирается сохранить сквер на Октябрьской площади.



Ранее храм святой Екатерины хотели строить в акватории Городского пруда. Однако горожане устроили массовые протестные акции. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев одобрил новое место для строительства, теперь его хотят построить вблизи Театра драмы.

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