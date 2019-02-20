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В 2018 году ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 23%
20 февраль 2019 (15:53)
УрБК, Москва, 20.02.2019. Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2018 году увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ на 23% — до 21,3 трлн руб. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Михаила Мишустина.
Эта сумма почти на 4 трлн руб., или на 23% больше 2017 года. В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн руб. Рост на 30,2% по сравнению с 2017 годом.
Поступления налога на прибыль выросли на 24,6% — до 4,1 трлн руб., НДС — на 16,4%, до 3,6 трлн руб., НДФЛ — на 12,4%, до 3,7 трлн руб., имущественных налогов — на 11,7%, до 1,4 трлн руб.
Эта сумма почти на 4 трлн руб., или на 23% больше 2017 года. В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн руб. Рост на 30,2% по сравнению с 2017 годом.
Поступления налога на прибыль выросли на 24,6% — до 4,1 трлн руб., НДС — на 16,4%, до 3,6 трлн руб., НДФЛ — на 12,4%, до 3,7 трлн руб., имущественных налогов — на 11,7%, до 1,4 трлн руб.
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