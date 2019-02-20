Кризис

Большинство граждан считают невозможным вести честный бизнес в России

Большинство россиян заявили, что в России невозможно вести честный бизнес, следует из данных опроса «ВЦИОМ-Спутник».



«Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (62%) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 годом ситуация выглядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов выросла с 21% до 34%», — говорится в результатах опроса.



К предпринимательству в России 89% опрошенных относятся положительно, доля негатива составляет лишь 6%.



Главными препятствиями к началу своего дела оказались большие налоги (25%), бюрократия (22%), серьезные финансовые затраты в целом (16%), коррупция (9%), административные барьеры (8%).



Хотят открыть свой бизнес 25% респондентов, а 10% опрошенных сообщили, что у них уже есть свой бизнес.



Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 февраля 2019 года среди 1 тыс. 600 совершеннолетних россиян в формате телефонного интервью.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: