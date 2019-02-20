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Владимир Путин предложил освободить застройщиков при строительстве соцобъектов от налога на прибыль и НДС
20 февраль 2019 (14:58)
УрБК, Москва, 20.02.2019. Президент РФ Владимир Путин предложил освободить застройщиков, которые строят соцобъекты и передают их государству и муниципалитетам. Об этом он заявил сегодня в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
«Когда строительные компании передают социальные объекты государству или муниципалитетам, они вынуждены еще заплатить налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имея в виду в том числе и новации в строительной сфере, тем самым стимулируя комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое: и поликлиника, и школа, и спортивная площадка», — заявил президент РФ.
«Когда строительные компании передают социальные объекты государству или муниципалитетам, они вынуждены еще заплатить налог на прибыль и НДС. Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имея в виду в том числе и новации в строительной сфере, тем самым стимулируя комплексное развитие наших городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое: и поликлиника, и школа, и спортивная площадка», — заявил президент РФ.
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