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В Свердловской области величина прожиточного минимума в IV квартале 2018 года сократилась на 439 рублей
20 февраль 2019 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. По данным Росстата, величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 года в Свердловской области составила в расчете на душу населения 10 тыс. 217 руб. в месяц, что на 4% ниже уровня III квартал 2018 года.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум снизился до 10 тыс. 933 руб. (минус 3,9%), для пенсионеров — до 8 тыс. 477 руб. (минус 3,5%), для детей — до 10 тыс. 450 руб. (минус 5,2%).
Величина прожиточного минимума установлена постановлением правительства Свердловской области от 05.02.2019 «Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года». Основанием для расчетов прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная законом Свердловской области от «О потребительской корзине Свердловской области на 2013-2020 годы».
Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей определяется без учета расходов по обязательным платежам и сборам.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум снизился до 10 тыс. 933 руб. (минус 3,9%), для пенсионеров — до 8 тыс. 477 руб. (минус 3,5%), для детей — до 10 тыс. 450 руб. (минус 5,2%).
Величина прожиточного минимума установлена постановлением правительства Свердловской области от 05.02.2019 «Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года». Основанием для расчетов прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная законом Свердловской области от «О потребительской корзине Свердловской области на 2013-2020 годы».
Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей определяется без учета расходов по обязательным платежам и сборам.
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