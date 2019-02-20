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Авиакомпания «Сибирь» заплатит 87 тыс. рублей за непредоставление гостиницы и питания жительнице Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. Авиакомпания «Сибирь» заплатит 87 тыс. рублей за непредоставление гостиницы и питания жительнице Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В мае 2017 года женщина вместе с дочерью купили билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Доха — Куала-Лумпур и в обратном направлении. Перевозчиком являлась авиакомпания «Сибирь» (S7 AirLines). Рейс из Екатеринбурга в Москву был задержан на три часа, и пассажиры пропустили стыковочные рейсы. Перевозчик не предоставил ни гостиницы, ни питания, не взял на себя заботу о хранении багажа. Женщина отдала за ночь в отеле 4 тыс. 660 руб., за питание — 1 тыс. 891 руб. и 1 тыс. руб. — за оплату хранения багажа.



Впоследствии она подала иск к ПАО «Авиакомпания «Сибирь» в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В нем она требовала взыскать с перевозчика штраф за задержку рейса в размере 1 тыс. 200 руб., убытки — 9 тыс. 956 руб., неустойку — 76 тыс. 595 руб., компенсацию морального вреда — 30 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя — 15 тыс. руб.



Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу женщины взысканы убытки за проживание в номере отеля Москвы в размере 4 тыс. 660 руб., за 1 день в отеле Куала-Лумпура — 2 тыс. 115 руб., 1 тыс. руб. — за хранение багажа, за питание — 1 тыс. 891 руб., штраф — 150 руб., неустойка — 38 тыс. 297 руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя — 8 тыс. 199 руб. Дополнительно взыскан штраф в размере 26 тыс. 556 руб. Всего суд обязал авиакомпанию выплатить пассажирке 87 тыс. 868 руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и оспорил его в Свердловском областном суде, однако последний согласился с выводом о взыскании всех расходов с авиакомпании и оставил без изменения решение районного суда.

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