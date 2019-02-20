Кризис
В январе реальные доходы россиян снизились на 1,3%
20 февраль 2019 (12:08)
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
«Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизились на 1,3%», — говорится в сообщении.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2019 года, по оценке, составила 41,12 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%. Рост реальной заработной платы в январе составил 0,2% в годовом выражении.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
«Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года снизились на 1,3%», — говорится в сообщении.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2019 года, по оценке, составила 41,12 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%. Рост реальной заработной платы в январе составил 0,2% в годовом выражении.
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