Новости дня

В Каменске-Уральском судебные приставы закрыли ТРЦ «Юбилейный»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. По решению суда судебные приставы опечатали здание торгово-развлекательного комплекса ТРЦ «Юбилейный» в Каменске-Уральском. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



В ходе проверки, которую проводил региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора, выяснилось, что собственники земли и здания предоставляли помещения в аренду, не имея разрешения на эксплуатацию объекта, в связи с чем он являлся местом повышенной опасности для граждан.



Судебные приставы вручили арендаторам требования для освобождения помещений. Входные группы объекта были опечатаны и опломбированы. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцами здания соответствующего разрешения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: