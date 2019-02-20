Новости дня
В Каменске-Уральском судебные приставы закрыли ТРЦ «Юбилейный»
20 февраль 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. По решению суда судебные приставы опечатали здание торгово-развлекательного комплекса ТРЦ «Юбилейный» в Каменске-Уральском. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
В ходе проверки, которую проводил региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора, выяснилось, что собственники земли и здания предоставляли помещения в аренду, не имея разрешения на эксплуатацию объекта, в связи с чем он являлся местом повышенной опасности для граждан.
Судебные приставы вручили арендаторам требования для освобождения помещений. Входные группы объекта были опечатаны и опломбированы. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцами здания соответствующего разрешения.
В ходе проверки, которую проводил региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора, выяснилось, что собственники земли и здания предоставляли помещения в аренду, не имея разрешения на эксплуатацию объекта, в связи с чем он являлся местом повышенной опасности для граждан.
Судебные приставы вручили арендаторам требования для освобождения помещений. Входные группы объекта были опечатаны и опломбированы. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцами здания соответствующего разрешения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Первоуральске закрыли гостиницу из-за угрозы жизни и здоровью граждан
- В Каменске-Уральском приставы закрыли магазин «Продукты» из-за санитарных нарушений
- В Екатеринбурге суд запретил овощебазе № 4 эксплуатировать часть здания рынка
- В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали трехэтажное здание за долги по налогам
- Судебные приставы приостановили деятельность «GURU centre»