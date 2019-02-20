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Объем кредитования российского малого бизнеса вырос за 2018 год на 11%
20 февраль 2019 (11:23)
УрБК, Москва, 20.02.2019. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2018 год. По итогам прошлого года объем выданных кредитов МСБ вырос на 11% по сравнению с 2017 годом, до 6,8 трлн руб., вплотную приблизившись к результатам докризисного 2014 года (6,9 трлн руб.). Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018 году до 74% против 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 1 января 2019 года составил 4,2 трлн руб., прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018 году до 74% против 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 1 января 2019 года составил 4,2 трлн руб., прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
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