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В России введут новый ГОСТ для противогололедных реагентов
20 февраль 2019 (10:47)
УрБК, Москва, 20.02.2019. В России разрабатывают новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт.
В новом ГОСТе впервые будет прописан размер гранулы реагента — 1-8 мм. Не менее 75% массы реагентов должны состоять из гранул размером 1-4 мм. На 15% от общей массы должно приходиться 4-8 мм, не более 10% должны составлять гранулы размером менее 1 мм.
Также новый ГОСТ предусматривает снижение коррозионной активности реагентов. В действующим стандарте допускается 1,1 мг/кв. м. в сутки, в Росстандарте предлагают понизить его до 0,4 мг/кв. м для дорог первой категории и мостов и до 0,8 мг/кв. м. — для остальных.
Требования к химическому составу реагентов в ГОСТе не описываются — вещества и их влияние на людей, животных, почву и растения, а также класс химической опасности уже проверяются в ходе госэкспертизы.
Утверждение нового стандарта запланировано на октябрь 2019 года.
В новом ГОСТе впервые будет прописан размер гранулы реагента — 1-8 мм. Не менее 75% массы реагентов должны состоять из гранул размером 1-4 мм. На 15% от общей массы должно приходиться 4-8 мм, не более 10% должны составлять гранулы размером менее 1 мм.
Также новый ГОСТ предусматривает снижение коррозионной активности реагентов. В действующим стандарте допускается 1,1 мг/кв. м. в сутки, в Росстандарте предлагают понизить его до 0,4 мг/кв. м для дорог первой категории и мостов и до 0,8 мг/кв. м. — для остальных.
Требования к химическому составу реагентов в ГОСТе не описываются — вещества и их влияние на людей, животных, почву и растения, а также класс химической опасности уже проверяются в ходе госэкспертизы.
Утверждение нового стандарта запланировано на октябрь 2019 года.
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