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В течение двух дней на Среднем Урале ожидается смог
20 февраль 2019 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. В Свердловской области с 20.00 19 февраля до 20.00 21 февраля ожидается смог. Об этом говорится в сообщении Уралгидрометцентра.
«На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. ред.) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 21 февраля», — говорится в сообщении.
«На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. ред.) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 21 февраля», — говорится в сообщении.
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