Новости дня

В течение двух дней на Среднем Урале ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. В Свердловской области с 20.00 19 февраля до 20.00 21 февраля ожидается смог. Об этом говорится в сообщении Уралгидрометцентра.



«На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — прим. ред.) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 21 февраля», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: