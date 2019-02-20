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В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2019. В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали охранника коммерческого предприятия, который сообщил о минировании одной из торговых сетей.



«В результате его противоправных действий 18 февраля из магазинов было эвакуировано 1 тыс. 250 человек», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его данным, тревожные сообщения поступили на телефон «112» с небольшим интервалом времени в период с 12.00 до 13.00. Так как никаких конкретных адресов гражданин не назвал, пришлось подвергнуть тщательным проверкам все торговые точки популярной сети.



На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы территориальных ОВД, в состав которых входили кинологи со служебно-розыскными собаками, обученными розыску взрывчатых веществ по запаху. Совместно с представителями МВД и ФСБ работали также наряды МЧС, саперы, бойцы ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии.



«Затаиться и, таким образом, остаться безнаказанным лжеминеру не удалось. Сыщики ФСБ и МВД сработали оперативно и вычислили его. Когда за ним пришли, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего, охранник коммерческого предприятия. Десятилетний срок отбывал в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, освободился в 2016 году», — сообщил Валерий Горелых.



В отношении задержанного следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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