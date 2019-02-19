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С начала февраля от жителей Свердловской области поступило более 200 жалоб на высокие счета за вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. С начала февраля от жителей Свердловской области поступило более 200 жалоб на высокие счета за вывоз мусора. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от региональных операторов по обращению с ТКО принять меры по формированию актуальной базы данных о потребителях, а также безотлагательно устранить нарушения в январских начислениях и обеспечить их недопущение в последующие периоды», — говорится в сообщении.



Официальное письмо о необходимости проведения указанных мероприятий 19 февраля направлено в адрес руководителей ЕМУП «Спецавтобаза» Григория Вихарева, ОАО «Компания «Рифей» Федора Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хисамутдинова.



В результате анализа обращений выявлен целый ряд нарушений не только по срокам выставления квитанций, но и по наличию в них некорректной информации о потребителях. Более того, в самих текстах платежных документов оказались нередкими грубые опечатки.



«Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо», — заявил глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По всем фактам некорректных начислений операторы в кратчайшие сроки должны быть провести проверки и до выставления последующих квитанций сделать необходимые перерасчеты.

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