Кризис

Вклады физлиц в Свердловской области по итогам 2018 года уменьшились на 8,8%

Депозиты физических лиц в банках Свердловской области уменьшились на 8,8%, при этом в целом общий объем вкладов физических лиц, привлечённых на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), по итогам 2018 года увеличился на 162 млрд руб. (на 8,8%) и составил 2 000,8 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), при этом объем средств населения в местных банках УрФО за 2018 год уменьшился на 21,5 млрд руб. (на 4,2%) до 483,6 млрд руб.



Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в УрФО по итогам 2018 года увеличилась на 2,4% до 15,1 млрд руб.



«За 2018 год вклады размером свыше 3 млн руб. увеличились по сумме на 3,2% и на 1,5% по количеству счетов. Вклады размером от 1 млн до 1,4 млн руб. и от 1,4 млн до 3 млн руб. по сумме уменьшились на 2,1% и 3,1%, а по количеству счетов — на 2,2% и 3,3% соответственно. Объем вкладов до 100 тыс. руб. и от 100 тыс. до 1 млн руб. уменьшился на 6,2% и 2,6% по сумме и на 8,4% и 5,4% по количеству открытых счетов», — отмечают авторы исследования.



Пор данным аналитиков АСВ, средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 млн руб. в 2018 году сократился на 0,1 п.п. и составил 6,6% годовых. Без учета ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам снизилась на 0,4 п.п. и составила 6,8%. Средняя доходность по годовым валютным вкладам физических лиц на сумму 20 тыс. долл. США за прошедший год увеличилась на 0,4 п.п. и на 1 января 2019 года составила 1,4%.

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