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На благоустройство парков в Екатеринбурге планируется потратить более 160 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В 2019 году районы Екатеринбурга получат из городского бюджета дополнительные целевые средства на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств. Всего на реализацию данного плана в 2019 году горадминистрация направит более 160 млн руб. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.



Потенциально могут быть благоустроены площадь Субботников, сквер Авета Тертеряна, береговая линия р. Ольховка и пешеходная зона, зеленая зона по пер. Теплоходному и сквер по ул. Пехотинцев, Основинский парк, сквер Первых строителей МЖК, бульвар по ул. Мира от ул. Академической до ул. Блюхера, сквер от здания КДЦ «Дружба» по ул. Ак. Бардина до дома № 24/3 по ул. Начдива Онуфриева и до проезда между домами № 11 и 13 по ул. Ак. Бардина, площадь Обороны, сквер по ул. Белинского, парк им. Энгельса, сквер по пр. Орджоникидзе, сквер по ул. Грибоедова, сквер по ул. Титова. Предусмотрено строительство фонтана в сквере по пр. Орджоникидзе.

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