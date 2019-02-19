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Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России составил 1,38 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.02.2019. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России в прошлом году составил 1,38 млрд руб. Об этом сообщается в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год» ЦБ РФ.



«Объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории Российской Федерации, в 2018 году составил 1,384 млрд руб., что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год (961,3 млн руб.)», — говорится в обзоре.



Количество несанкционированных операций в прошлом году выросло на 31,4% и составило 416,9 тыс. операций.



Доля объема несанкционированных операций в общем объеме операций с картами в 2018 году составила 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. Данное значение не превышает целевой показатель доли объема несанкционированных операций в общем объеме операций с картами.



В целом же количество операций по картам банков РФ в прошлом году выросло на 34,6% — до 32 млрд транзакций.



«В 2018 году в Банк России была представлена информация о 6 151 несанкционированной операции со счетов юридических лиц на общую сумму 1,469 млрд руб., при этом в 2017 году указанные показатели составили 841 операцию и 1,57 млрд руб. соответственно», — сообщается в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.



Из общего объема на долю остановленных операций, по данным за первое полугодие 2018 года, приходится более 60% от общего объема денежных средств, отмечают авторы документа.



В 2018 году 46% хищений были совершены в результате получения злоумышленниками доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием вредоносного программного обеспечения, рассчитанного на взлом ПО стационарных компьютеров. Чуть меньше — 39% — пришлось на социальную инженерию или нарушения порядка использования ПО, 15% — на иные причины.

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