«Уральские авиалинии» увеличили пассажиропоток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 604 тыс. 072 пассажира по итогам первого месяца 2019 года (+7% к показателям 2018 года). Также перевозчик анонсировал целый ряд нововведений в полетную программу. Среди них прямые рейсы из Москвы в Мумбаи, из Екатеринбурга в Калининград, из подмосковного аэропорта Жуковский в Париж. Для удобства пассажиров на особо востребованных направлениях организована дополнительная перевозка.По данным авиакомпании, в январе на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) «Уральскими авиалиниями» перевезено 317 тыс. 249 человек. На международных воздушных линиях (МВЛ) показатель составляет 121 тыс. 112 человек, по СНГ — 165 тыс. 711 человек.Всего за январь выполнено 4 423 рейса (+ 4% к 2018 году), среди них ВВЛ — 2 301 рейс, МВЛ — 860 рейсов, СНГ — 1 262 рейса.Пассажирооборот авиакомпании за указанный период вырос на 9% и составил 1 млрд 485 млн 160 тыс. пасс. км.«В январе самыми популярными российскими направлениями стали Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Омск, Москва — Сочи и Москва — Симферополь. Среди международных: Москва — Барселона, Москва — Ларнака, Москва — Тель-Авив, Екатеринбург — Пекин и Екатеринбург — Прага. Кроме того, авиакомпания анонсировала открытие совершенно новых рейсов в летнем сезоне: Москва (Домодедово) — Мумбаи по вторникам, средам, четвергам и субботам, Жуковский — Париж по вторникам четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе перевозчика.Отметим, что в январе «Уральские авиалинии» начали продажу билетов по целому ряду новых направлений. Среди них рейс Москва — Мумбаи (Бомбей), который будет выполняться с 31 марта текущего года. Прямой рейс будет обслуживаться четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и субботам, обратный рейс — по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Линия будет обслуживаться самолетами производства европейского концерна Airbus.Кроме того, в авиакассах, на сайте «Уральских авиалиний» и в мобильном приложении Ural Airlines в первый месяц текущего года стартовала реализация билетов на прямой регулярный рейс Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург. Полеты начнутся 22 марта 2019 года. Рейс У6-403/404 будет выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Отдельные категории пассажиров при наличии документов могут воспользоваться субсидированными тарифами.С 23 апреля 2019 года перевозчик также запускает прямой регулярный рейс Жуковский — Париж — Жуковский, продажи мест на который также начались в январе. Рейс У6-759/760 будет выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.Помимо этого, в январе «Уральские авиалинии» сообщили о введении дополнительных рейсов по маршруту Иркутск — Москва (Домодедово) — Иркутск. Они будут выполняться с 31 марта 2019 года. Также с 14 февраля по 24 марта дополнительные рейсы будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Благовещенск — Екатеринбург — Москва и обратно. Рейс У6-30 из Благовещенска в столицу РФ будет летать по пятницам и субботам; обратный, У6-29, — по четвергам и пятницам.Стоит отметить, что по итогам 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» повысила свою пунктуальность на 4%. Показатель регулярности перевозчика составил 90%. Регулярность выполнения туристических чартерных рейсов составила 96,5%.