Новости дня

Дмитрий Медведев подписал постановление о заморозке тарифа на вывоз мусора

УрБК, Москва, 19.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о заморозке роста платы за негативное воздействие на окружающую среду. Он считает, что такие меры позволят снизить тарифную нагрузку на россиян, пишет «Интерфакс».



«Только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 годы на уровне 2018 года, это 95 руб. за тонну твердых коммунальных отходов. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей», — заявил Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом переходу регионов на новую систему обращения с мусором.



Он подчеркнул, что правительство РФ продолжит принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа.



С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов отвечают региональные операторы, которые были отобраны в результате конкурсов. Их услуги физические и юридические лица оплачивают отдельно от услуг ЖКХ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: