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В Екатеринбурге объявили конкурс на реконструкцию Театра драмы

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Объявлен конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по реконструкции Свердловского государственного академического театра драмы.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, цель конкурса — найти наиболее выразительное решение современного архитектурно-художественного облика здания и благоустройство прилегающей территории.



Конкурс будет проводиться с 19 февраля по 21 мая в два этапа. Заявки и проектные предложения от участников принимаются до 22 апреля, с 8 по 21 мая будут подведены итоги и определен победитель. Призовой фонд конкурса — 500 тыс. руб.



Представленные на конкурс проекты будут оцениваться по нескольким критериям: соответствие целям и условиям конкурса, требованиям технического задания, оригинальность и уникальность проектного предложения, соответствие климатическим условиям региона и отражение идентичности, культурно-исторических черт Екатеринбурга в архитектурно-пространственных решениях.



Свердловский государственный академический театр драмы начал работу в 1930 году. В 2012 году он отметит 90-летие.

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