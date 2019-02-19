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Главой Российского экологического оператора назначен Денис Буцаев
19 февраль 2019 (16:25)
УрБК, Москва, 19.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении руководителем Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение главы российского кабинета министров.
«Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев», — заявил Дмитрий Медведев.
В сентябре 2013 года Денис Буцаев вступил в должность министра инвестиций и инноваций Московской области. Через год он стал совмещать эту работу с постом заместителя председателя правительства Подмосковья.
С 1 января за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов отвечают региональные операторы, которые были отобраны в результате конкурсов. Их услуги физические и юридические лица оплачивают отдельно от услуг ЖКХ.
«Создана публично-правовая компания Российский экологический оператор, которая будет координировать действия региональных операторов. Хочу также всех оповестить, я сегодня подписал распоряжение о назначении генерального директора компании. Им будет Денис Петрович Буцаев», — заявил Дмитрий Медведев.
В сентябре 2013 года Денис Буцаев вступил в должность министра инвестиций и инноваций Московской области. Через год он стал совмещать эту работу с постом заместителя председателя правительства Подмосковья.
С 1 января за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов отвечают региональные операторы, которые были отобраны в результате конкурсов. Их услуги физические и юридические лица оплачивают отдельно от услуг ЖКХ.
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