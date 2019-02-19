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За неделю в России численность официально безработных увеличилась на 2,3%

УрБК, Москва, 19.02.2019. Численность официально зарегистрированных безработных россиян увеличилась с 6 по 13 февраля на 2,3% и составила 763,9 тыс. человек.



Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ, рост числа безработных отмечен в 83 регионах.



«С 6 по 13 февраля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,3%, что является сезонным фактором, и составила 763 890 человек. Увеличение численности безработных также связано с повышением с нового года пособия по безработице», — заявили в Минтруде.



Годом ранее численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 793,2 тыс. человек.



За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Республике Дагестан. В 83 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Ненецком автономном округе, Хабаровском, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Сахалинской, Калининградской, Псковской, Астраханской областях, Республике Татарстан.



В Минтруде также сообщили, что на 13 февраля 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 141 353 человека.



При этом на 1 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2018 года — 1%). На 13 февраля 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

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