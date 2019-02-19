Кризис
Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе снизился на 20,9%
19 февраль 2019 (15:02)
Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе 2019 года упал по сравнению с декабрем 2018 года на 20,9%. В сравнении с январем 2018 года этот показатель снизился на 3,2%.
По данным Свердловскстата, в сфере добычи полезных ископаемых индекс в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года снизился на 44,6%, а в годовом выражении — на 30,2%.
В обрабатывающих производствах показатель в сравнении с декабрем 2018 года упал на 20,4%, а в сравнении с январем 2018 года — на 2,7%.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года показатель вырос на 16,1%, а в годовом выражении снизился на 0,5%.
По данным Свердловскстата, в сфере добычи полезных ископаемых индекс в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года снизился на 44,6%, а в годовом выражении — на 30,2%.
В обрабатывающих производствах показатель в сравнении с декабрем 2018 года упал на 20,4%, а в сравнении с январем 2018 года — на 2,7%.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года показатель вырос на 16,1%, а в годовом выражении снизился на 0,5%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе снизился на 20,9%
- Индекс промышленного производства на Среднем Урале за месяц снизился на 2%
- Индекс промышленного производства на Среднем Урале за месяц снизился на 2%
- В мае индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,7%
- В мае индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,7%