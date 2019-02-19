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Суд отсавил в силе решение взыскать с бывшего главы Камышлова 14,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Прокуратура через суд взыскала с бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева 14,6 млн руб., так как он принял и согласовал оплату фактически невыполненных работ при возведении многоквартирных домов в Камышлове.



В ноябре 2013 года администрация Камышловского городского округа заключила муниципальный контракт с одной из организаций на строительство малоэтажных жилых домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2014 годах».



Для финансирования исполнения контракта были привлечены денежные средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета Свердловской области, а также бюджета Камышловского городского округа. Срок исполнения контракта истек в октябре 2014 года, акты выполненных работ подписаны главой администрации Камышловского городского округа и руководителем генерального подрядчика.



Прокуратура обнаружила существенные недостатки, препятствующие заселению граждан. При этом работы оплачены администрацией в полном объеме, акты приемки на фактически не выполненные работы подписаны. Своими действиями Михаил Чухарев причинил ущерб муниципальному образованию на общую сумму свыше 14,6 млн руб.



По материалам прокуратуры следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Чухарева. В декабре 2017 года бывший глава Камышловского городского округа признан виновным в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления. Суд назначил Михаилу Чухареву штраф в размере 250 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.



Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с Михаила Чухарева суммы причиненного ущерба в размере свыше 14,6 млн руб. в доход бюджета Камышловского городского округа. Районный суд удовлетворил исковое заявление.



С указанным решением суда Чухарев не согласился, сославшись на то, что с подрядной организации уже взысканы неправомерно полученные средства за фактически не выполненные работы.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение Камышловского районного суда оставила без изменения, а жалобу бывшего главы муниципалитета — без удовлетворения.

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