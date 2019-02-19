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Индекс промпроизводства в Свердловской области в январе снизился на 20,9%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе 2019 года упал по сравнению с декабрем 2018 года на 20,9%. В сравнении с январем 2018 года этот показатель снизился на 3,2%.



По данным Свердловскстата, в сфере добычи полезных ископаемых индекс в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года снизился на 44,6%, а в годовом выражении — на 30,2%.



В обрабатывающих производствах показатель в сравнении с декабрем 2018 года упал на 20,4%, а в сравнении с январем 2018 года — на 2,7%.



В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха в отчетном периоде в сравнении с декабрем прошлого года показатель вырос на 16,1%, а в годовом выражении снизился на 0,5%.

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