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Минэкономразвития оценило ущерб России от торговых ограничений в 6,3 млрд долларов США

УрБК, Москва, 19.02.2019. Россия по состоянию на конец 2018 года потеряла 6,3 млрд долл. США на торговых санкциях, пошлинах и антидемпинговых мерах других стран, сообщается в презентации к докладу Минэкономразвития «О работе по устранению барьеров на внешних рынках».



Всего в отношении российских товаров было введено 159 ограничений 62 странами. В основном это были антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры и санкции.



Первое место по размеру ущерба экономике РФ нанесли меры со стороны Евросоюза (2,4 млрд долл. США), затем идет США (1,1 млрд долл. США), Третье место занимает Украина (775 млн долл. США).



Из-за Турции российская экономика потеряла 713 млн долл. США, далее следует Индия (377 млн долл. США), Иран (320 млн долл. США) и Китай (174 млн долл. США).



Больше всего от ограничительных мер страдает металлургическая промышленность. Ущерб составил порядка 4 млрд долл. США. Сельскохозяйственные предприятия потеряли 1,1 млрд долл. США, химические предприятия — 641 млн долл. США, автопроизводители — 306 млн долл. США.



Россия смогла устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран. Ущерб от них оценивался в более чем 330 млн долл. США в год.

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