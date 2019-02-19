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В Екатеринбурге заемщик через суд добился снижения процентной ставки по займу в МФО

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. В Екатеринбурге заемщик через суд добился снижения процентной ставки по займу в микрофинансовой организации (МФО). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2018 года семья из Екатеринбурга оформила займ в ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ»: 600 тысяч руб. на 18 месяцев под 60% годовых и под залог квартиры. До июля обязательства по договору выполнялись в полном объеме, а потом график погашения займа стал нарушаться — супруги платили меньшую сумму. В соответствии с договором, при просрочке свыше 7 дней размер процентов увеличивается до 120% годовых. В июле 2018 года семья получила от финансовой организации уведомление об увеличении процентной ставки и новый график погашения платежей.



Глава семьи подал иск в суд Екатеринбурга, в котором просил обязать ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ» снизить процентную ставку со 120% до 60% годовых и произвести перерасчет по договору займа. В итоге на ответчика возложена обязанность снизить процентную ставку по договору займа до 92,821% годовых, произвести перерасчет по договору займа, выдать новый график платежей.



Мужчина. не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Убедившись, что условие заключенного сторонами договора о полной стоимости займа, равной 120% годовых, противоречит требованиям закона, суд уменьшил процентную ставку по договору займа.



Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда с таким решением не согласилась: 60% являются мерой ответственности, в состав полной стоимости кредита они не включаются. Соответственно, правовых оснований для выдачи нового графика платежей нет.

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