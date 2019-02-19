Кризис

Минфин прогнозирует рост долга регионов до 2,9 трлн рублей к 2022 году

Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на 1 января 2019 года составил 2,206 трлн руб. и к 1 января 2022 года может вырасти в 1,3 раза — до 2,907 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минфина, которые были представлены на заседании комитета по бюджету Госдумы 18 февраля 2019 года.



«Прогнозируется рост госдолга в 2019-2021 годах на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств», — говорится в документах министерства. По данным ведомства, на 1 января 2020 года объем долга составит 2,566 трлн руб., на 1 января 2021 года — 2,775 трлн руб.



Прогноз министерства был представлен в рамках обсуждения в первом чтении законопроекта, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы на три уровня риска (красный, желтый, зеленый) исходя из их долговой нагрузки.



«Мы из материалов, которые получили из Минфина, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме. Второй вывод, что мы не предусматриваем соответствующего направления средств регионам, чтобы они могли выполнить эти обязательства без увеличения долговой нагрузки», — сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.



Он рекомендовал аппарату комитета запросить соответствующую информацию у регионов, так как в ходе рассмотрения закона о федеральном бюджете данных цифр не было.



«Мы формально взяли параметры, утвержденные законами о бюджетах субъектов РФ, и выскочила такая цифра», — сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

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