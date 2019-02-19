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Росприроднадзор хочет повысить экологические штрафы для крупного бизнеса

УрБК, Москва, 19.02.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила повысить штрафы для крупных предприятий за несоблюдение экологических требований. Сейчас штрафы за нарушения при строительстве, обращении с отходами и опасными веществами, за порчу земель составляют 20-250 тыс. руб.



Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Росприроднадзора министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину, единственным действенным средством является приостановка работы предприятия на 90 суток по решению суда, но ее сложно добиться. Поэтому предлагает повысить штрафы для юрлиц вдвое, а для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска (таких всего в России 256 штук) — на порядок.



В частности, предлагается повысить штрафы за нарушения по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых с нынешних 0,4-0,7 млн руб. до 0,7-1,4 млн руб., а для объектов высокого риска — до 2-3 млн руб. Плату за выброс вредных веществ в атмосферу предлагается поднять со 180-250 тыс. руб. до 250-500 тыс. руб., а для объектов высокого риска — до 1,5-2 млн руб.



Однако зачастую у компаний нет разумных способов избежать нарушений, так что решаться экологические проблемы в России должны комплексно, а не превращаться только в сбор штрафов с крупных производителей.



Заместитель генерального директора «Уралхима» Ринат Гизатулин надеется, что Росприроднадзор предусмотрит меры профилактики, и будет введено предварительное предупреждение о нарушении с возможностью для компании устранить его.



Ответственный секретарь комитета «Деловой России» по регулированию контрольно-надзорной деятельности Илья Борзик и директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков согласны с предложением об увеличении штрафов.

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