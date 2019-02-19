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По мнению ФАС, цены на продукты должны расти, чтобы их производители получали прибыль и вкладывались в производства

УрБК, Москва, 19.02.2019. Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.



«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — сказал Андрей Цыганов.



Он также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

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