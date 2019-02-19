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Рейтинг кредитоспособности ЧТПЗ подтвержден на уровне ruA+

УрБК, Москва, 19.02.2019. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ЧТПЗ» на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу — стабильный. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства.



ПАО «Челябинский трубопрокатный завод — промышленная группа металлургического комплекса, является одной из крупнейших компаний — производителей трубной продукции. Основные производственные активы находятся в Челябинске (ЧТПЗ) и Первоуральске (ПНТЗ), Альметьевске и Ижевске (Римера). Порядка 55% консолидированной выручки по итогам 2017 года пришлось на площадку ЧТПЗ, порядка 35% — на ПНТЗ.



За I полугодие 2018 года объём отгрузок труб составил 1,1 млн т, по итогам 2018 года — 1,92 млн т. Выручка компании диверсифицирована между бесшовными трубами (43% выручки за I полугодие 2018 года), трубами большого диаметра (37%), нефтесервисным и магистральным оборудованием (11%) и прочими трубами.



По данным рейтингового агентства, рынок бесшовных труб, включая трубы нефтяного сортамента, отличает более стабильный и прогнозируемый спрос как со стороны нефтегазовой отрасли, показывающей рост бурения в РФ от года к году, так и со стороны строительства и ЖКХ, по данным Росстата, показавший рекордный за последний годы рост в 5,3% в 2018 году. Рынок труб большого диаметра очень чувствителен к крупным проектам Газпрома. По итогам I полугодия 2018 года порядка 53% выручки компании в трубном сегменте (который составляет около 92% выручки) пришлось на Газпром, включая 30% выручки, которые составляют поставки на Северный поток-2. Агентство выделяет в качестве сдерживающего фактора зависимость компании от крупнейшего покупателя на рынке ТБД. В 2019 году начатые крупнейшие проекты Газпрома подходят к завершению, что потребует от трубных производителей поиска новых проектов, в том числе за пределами РФ, которые бы заместили часть выпадающих отгрузок. После 2020 года возможно начало новых проектов от Газпрома, которые утверждены правительством в плане «Модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», что должно поддержать рынок ТБД в России. Агентство при этом отмечает усиление конкурентной ситуации на рынке труб большого диаметра в РФ со стороны новых производителей и растущий профицит мощностей, присущий рынку в РФ.



Начавшаяся в IV квартале 2018 года коррекция цен на металлургическое сырье должна поддержать рентабельность компании. По итогам 2018 года также агентством ожидается рост рентабельности по EBITDA (17% по итогам I полугодия 2018 года) по сравнению с низким значением 2017 года (15% по расчетам агентства при 21% по итогам 2016 года), когда компания не смогла в полной мере транслировать рост цен на прокат конечным потребителям. Часть прибыли была распределена в виде дивидендов. Агентство продолжает выделять в качестве сдерживающего фактора отсутствие утвержденной дивидендной политики, но при этом отмечает, что их объем ограничен действующими ковенантами по уровню долговой нагрузки.



Показатель чистого долга к EBITDA на 30.06.2018 сократился до 2,53 с 2,97 на 31.12.2017 по расчетам Агентства при небольшом росте абсолютного и чистого долга за 6 мес. 2018 года и роста EBITDA компании. В условиях положительного значения свободного денежного потока после капитальных расходов и выплат дивидендов показатель общей долговой нагрузки оказывает умеренно позитивное влияние на рейтинг.



Агентство не ожидает значительного сокращения абсолютной долговой нагрузки в 2019 году, в котором обязательные выплаты составляют менее 10 млрд руб. Без учета возможностей по рефинансированию долга отношение выплат по телу долга и процентам составит менее 0,7 EBITDA по расчетам агентства. Часть денежного потока будет направлена на капитальные расходы, которые могут увеличиться до 7,5-8,5 млрд руб. в 2019 году с 5,7 млрд руб. в 2018 году. Агентство рассчитывает, что часть выплат по телу долга будет рефинансирована. На момент рейтинговой оценки у компании было около 20 млрд руб. невыбранных долгосрочных кредитных линий.



В блоке корпоративных рисков агентство позитивно отмечает в компании высокий уровень раскрытия финансовой информации, стабильную концентрированную структуру собственности и качество риск-менеджмента.



По данным консолидированной отчетности ПАО «ЧТПЗ» по стандартам МСФО, активы компании на 30.06.2018 составляли 140,8 млрд руб., капитал — 6.7 млрд руб. Выручка за первое полугодие 2018 года составила 94,9 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб.

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