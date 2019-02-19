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Снегопад в очередной раз осложнил движение на дорогах Екатеринбурга
19 февраль 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Из-за снегопада и гололеда на улицах Екатеринбурга образовались многокилометровые дорожные заторы.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самые большие сложности зафиксированы на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Куйбышева, Ленина, Халтурина.
Скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
Также движение затрудняют многочисленные ДТП на улицах города. Аварии произошли на Малышева, Серафимы Дерябиной, Объездной дороге и Кольцовском тракте.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самые большие сложности зафиксированы на улицах Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Куйбышева, Ленина, Халтурина.
Скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
Также движение затрудняют многочисленные ДТП на улицах города. Аварии произошли на Малышева, Серафимы Дерябиной, Объездной дороге и Кольцовском тракте.
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