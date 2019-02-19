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Клиенты УБРиР по акции «Время — деньги» смогут получить скидку на ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Время — деньги» по программам ипотечного кредитования.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, согласно условиям акции, заемщики получают скидку по процентной ставке в фиксированном размере 0,35 п.п., если в течение 30 календарных дней с даты принятия положительного решения по кредиту (одобрения лимита банком) выходят на сделку. При этом финальная ставка может стать меньше базовой ставки по выбранному продукту: на приобретение готового жилья, погашение ипотечного кредита иных банков или ипотеку с материнским капиталом.



«В постоянно ускоряющемся мире и для нас, и для наших клиентов важна быстрота заключения ипотечной сделки. Поэтому мы приняли решение дополнительно поощрить наших оперативно определяющихся заемщиков», — пояснил директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Например, базовая ставка рефинансирования ипотечных кредитов других банков в УБРиР составляет 10,25% годовых. Если клиенту одобрили лимит в течение срока действия акции, и в течение 30 дней он вышел на сделку, финальная ставка по кредиту может составить от 9,9%.



Акция продлится до конца 2019 года.

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