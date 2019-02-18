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В Екатеринбурге у автобусного маршрута № 039 изменяется схема движения

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. В Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Об этом сообщают на информационном портале города.



Маршрут будет направлен от конечного пункта «Кольцово» к новому конечному пункту «НПЦ Онкология» по улицам: Бахчиванджи, автодорога Екатеринбург — аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологическая, проезд ТЦ «Радуга Парк», Волгоградская, Репина (обратно Репина — Зоологическая), Светлореченская, Соболева, Прохожая.



Данные изменения начнут действовать с 20 февраля 2019 года и позволят обеспечить транспортную связь района «Автовокзал» с госпиталем для ветеранов войн и со Свердловским областным онкологическим диспансером.

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