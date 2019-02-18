Новости дня
В Екатеринбурге у автобусного маршрута № 039 изменяется схема движения
18 февраль 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. В Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Об этом сообщают на информационном портале города.
Маршрут будет направлен от конечного пункта «Кольцово» к новому конечному пункту «НПЦ Онкология» по улицам: Бахчиванджи, автодорога Екатеринбург — аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологическая, проезд ТЦ «Радуга Парк», Волгоградская, Репина (обратно Репина — Зоологическая), Светлореченская, Соболева, Прохожая.
Данные изменения начнут действовать с 20 февраля 2019 года и позволят обеспечить транспортную связь района «Автовокзал» с госпиталем для ветеранов войн и со Свердловским областным онкологическим диспансером.
Маршрут будет направлен от конечного пункта «Кольцово» к новому конечному пункту «НПЦ Онкология» по улицам: Бахчиванджи, автодорога Екатеринбург — аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологическая, проезд ТЦ «Радуга Парк», Волгоградская, Репина (обратно Репина — Зоологическая), Светлореченская, Соболева, Прохожая.
Данные изменения начнут действовать с 20 февраля 2019 года и позволят обеспечить транспортную связь района «Автовокзал» с госпиталем для ветеранов войн и со Свердловским областным онкологическим диспансером.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге почти на пять месяцев закроют движение по дублеру улицы Серафимы Дерябиной
- По маршруту № 024 в Екатеринбурге будут ходить муниципальные автобусы № 57А и № 012
- В Екатеринбурге изменят два маршрута движения троллейбусов из-за ремонта водовода
- В Екатеринбурге с февраля изменится схема движения на перекрестке улиц Щербакова — Самолетная
- Движение транспорта на перекрестке от площади Коммунаров до Верх-Исетского бульвара будет перекрыто в ночное время