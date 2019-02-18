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Кинотеатр «Салют» выиграл суд у РАО на сумму 1 млн рублей
18 февраль 2019 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области отказал в полном объеме в удовлетворении иска от «Российского авторского общества» (РАО) к кинотеатру «Салют», в том числе выплате в размере 957,9 тыс. руб. Решение опубликовано в картотеке суда.
Ранее РАО обратилось к ЕМУП «Кинотеатр «Салют» с требованием о выплате 957 тыс. 908 руб. 61 коп. вознаграждения, 241 тыс. 223 руб. 99 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 19.11.2015 по 26.12.2017, с продолжением начисления по день фактической оплаты суммы вознаграждения для последующего распределения авторам музыкальных произведений, вошедших в состав аудиовизуальных произведений, публично исполненных в кинотеатре «Салют» по списку из 106 наименований.
Иски были направлены и в другие кинотеатры. Поскольку РАО считает себя представителем прав композиторов в России, то для использования музыки с ним необходимо заключить договор.
Кроме «Салюта» судебное решение о взыскании вознаграждения композиторов отменено в отношении кинотеатров «Заря» и «Знамя» сети «Премьер-зал».
Ранее РАО обратилось к ЕМУП «Кинотеатр «Салют» с требованием о выплате 957 тыс. 908 руб. 61 коп. вознаграждения, 241 тыс. 223 руб. 99 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 19.11.2015 по 26.12.2017, с продолжением начисления по день фактической оплаты суммы вознаграждения для последующего распределения авторам музыкальных произведений, вошедших в состав аудиовизуальных произведений, публично исполненных в кинотеатре «Салют» по списку из 106 наименований.
Иски были направлены и в другие кинотеатры. Поскольку РАО считает себя представителем прав композиторов в России, то для использования музыки с ним необходимо заключить договор.
Кроме «Салюта» судебное решение о взыскании вознаграждения композиторов отменено в отношении кинотеатров «Заря» и «Знамя» сети «Премьер-зал».
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