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В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал 11,5 тонны мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 2018 год проверили 111,9 т мясной продукции, из которых 11,5 т забраковали. Удельный вес забракованной мясной продукции по сравнению с 2017 годом увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«По сравнению с 2017 годом в 1,4 раза увеличился удельный вес забракованной мясной продукции по причине несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества и составил 46,9%, почти в 2 раза увеличился удельный вес забракованной продукции по причине истекшего срока годности (12,4%)», — говорится в сообщении.



В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля в 2018 году на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов было проведено 7 тыс. 438 исследований мясной продукции по микробиологическим показателям. Из них 476 исследований — неудовлетворительные. Из 1 тыс. 790 исследований мясной продукции по физико-химическим, санитарно-химическим показателям 108 исследований — неудовлетворительные.



По итогам 2018 года удельный вес неудовлетворительных проб мясной продукции по критериям фальсификации составил 8,4%. Наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия и консервы мясные по наличию несанкционированных включений.



В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило нарушения качества мясной продукции на 249 объектах из 628. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. По результатам проведенных надзорных мероприятий в составлено 322 протокола об административном правонарушении. Юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 11,9 млн руб. Выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда; предписания о приостановлении реализации продукции.

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