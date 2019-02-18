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Бюджетный комитет Заксобрания одобрил закон, освобождающий ТМК и УГМК от налога на переданное музеям имущество

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Бюджетный комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект, освобождающий компании от налога на имущество, переданное музеям. Законопроект размещен на сайте Законодательного собрания.



«В Свердловской области отмечается наличие существенных частных инвестиций в развитие музейной деятельности. При высокой балансовой стоимости объектов недвижимости, используемых для осуществления музейной деятельности, которая формирует большую налоговую базу по налогу на имущество организаций, доходы от осуществления указанной социальнозначимой деятельности, являются незначительными», — указано в пояснительной записке к документу.



В настоящее время на балансе хозяйствующих субъектов в частности находятся следующие объекты, используемые для осуществления музейной деятельности: музейный комплекс «Северская домна» (принадлежит ТМК), музей военной техники «Боевая слава Урала» и музей автомобильной техники «XX век АВТО» (УГМК), Музей истории Верх-Исетского металлургического завода.



От налога на имущество предполагается освободить те организации, которые вложили в строительство, реконструкцию и (или) приобретение зданий после 31 декабря 2017 года в течение трех лет подряд более 100 млн руб. Льгота начнет предоставляться не ранее 2020 года.



В последующем расчетный объем недополученных доходов областного бюджета по налогу на имущество в результате введения предлагаемой налоговой льготы может составить 319 млн. руб. за 10-летний период. При вводе в эксплуатацию новых объектов недвижимого имущества, переданных для размещения и деятельности музеев, совокупный объем недополученных доходов бюджета расчетно может составить 685 млн руб.

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