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Регион № 13
18 февраль 2019 (16:38)
В рейтинге российских регионов по качеству жизни, составленном РИА «Рейтинг» по данным государственных министерств и ведомств, Свердловская область за год опустилась на две позиции — с 11 места на 13. Ее итоговый результат составил 56,7 балла. Базой для исследования являются расчёты по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.
«Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры», — указано в пояснении к рейтингу.
Первое место в рейтинге занимает Москва (77,4 балла). Последнее место — республика Тыва, (16,2 балла).
Первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. А вот за места с 11 по 13 произошла борьба. Свердловскую область вытеснили поднявшаяся с 12 на 11 место Ленинградская область и резко вознесшийся с 16 на 12 место Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
Регионы, без сомнения, сильные, но и Свердловская область обладает отличным потенциалом и амбициями. Принимая во внимание, что общеэкономическое положение в 2018 году было скорее благоприятным, чем катастрофичным для региональных экономик, возникает вопрос, чего же не хватило свердловчанам?
Учитывая, что при подсчете баллов фиксируются показатели, характеризующие в первую очередь социальную сферу, странно видеть, что область обошли два столь разных региона — «столичный» и добывающий.
Понимая сущностную разницу между Ленинградской областью и ЯНАО, можно сделать вывод, что снижение рейтинга не может быть вызвано какой-то одной причиной, а обусловлено комплексом факторов.
К методике исследования нет вопросов, ведь авторы, как и в прошлом году, подходят ко всем регионам с одинаковой линейкой. Поэтому динамика должна показывать объективную картину. Если бы причины снижения показателей были бы для всех одинаковы, то все в равной степени опустились бы, не меняя положения относительно друг друга. Об этом говорят и сами исследователи.
«Практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Республики Бурятия, значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге составило 46,37, что на 1,26 пункта больше, чем в рейтинге прошлого года. Сводный рейтинговый балл вырос у 68 регионов, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга. При этом из семнадцати регионов, у которых сводный рейтинговый балл снизился, только у трех снижение превысило 1 пункт», — указано в описании РИА «Рейтинг».
По мнению независимого финансового аналитика Григория Вахитова, движение в рейтинге могло быть вызвано тем, что регионы, которые «обогнали» Свердловскую область, в большей степени реализовывали в прошедшем году какие-то новые проекты.
Тем не менее он считает, что необходимо учитывать разные факторы при анализе ЯНАО и Ленинградской области. В отношении Ямало-Ненецкого округа работает эффект базы, то есть там, с точки зрения социальной сферы, одна построенная, например, школа дает существенный статистический прирост с учетом количества и плотности населения. В Свердловской же области для прироста требуется гораздо больше усилий. А что касается Ленинградской области, то там решающий фактор — наличие Санкт-Петербурга, который сам имеет статус субъекта Федерации.
Тем не менее эксперты отмечают, что широко разрекламированные проекты в Екатеринбурге в 2018 году: ЧМ-2018, заявочная кампания на ЭКСПО-2025, выставка «Иннопром» — не дают региону импульса развития, который необходим, чтобы быть в лидерах. Остается надеяться, что положение дел станет другим, когда область в полную силу включится в работу по реализации национальных проектов.
Дополнительно стоит отметить, что показатели рейтинга регионов по большей части совпадают с критериями оценки, по которым президент РФ будет судить об эффективности деятельности высших должностных лиц регионов. Не так давно губернатор Евгений Куйвашев говорил, что по всем критериям, которые сформулированы главой государства, Свердловскую область нужно «подтягивать».
«Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры», — указано в пояснении к рейтингу.
Первое место в рейтинге занимает Москва (77,4 балла). Последнее место — республика Тыва, (16,2 балла).
Первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. А вот за места с 11 по 13 произошла борьба. Свердловскую область вытеснили поднявшаяся с 12 на 11 место Ленинградская область и резко вознесшийся с 16 на 12 место Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
Регионы, без сомнения, сильные, но и Свердловская область обладает отличным потенциалом и амбициями. Принимая во внимание, что общеэкономическое положение в 2018 году было скорее благоприятным, чем катастрофичным для региональных экономик, возникает вопрос, чего же не хватило свердловчанам?
Учитывая, что при подсчете баллов фиксируются показатели, характеризующие в первую очередь социальную сферу, странно видеть, что область обошли два столь разных региона — «столичный» и добывающий.
Понимая сущностную разницу между Ленинградской областью и ЯНАО, можно сделать вывод, что снижение рейтинга не может быть вызвано какой-то одной причиной, а обусловлено комплексом факторов.
К методике исследования нет вопросов, ведь авторы, как и в прошлом году, подходят ко всем регионам с одинаковой линейкой. Поэтому динамика должна показывать объективную картину. Если бы причины снижения показателей были бы для всех одинаковы, то все в равной степени опустились бы, не меняя положения относительно друг друга. Об этом говорят и сами исследователи.
«Практически у всех регионов из последней десятки, за исключением Республики Бурятия, значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении большинства показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге составило 46,37, что на 1,26 пункта больше, чем в рейтинге прошлого года. Сводный рейтинговый балл вырос у 68 регионов, что обусловлено улучшением показателей, учитываемых при расчете рейтинга. При этом из семнадцати регионов, у которых сводный рейтинговый балл снизился, только у трех снижение превысило 1 пункт», — указано в описании РИА «Рейтинг».
По мнению независимого финансового аналитика Григория Вахитова, движение в рейтинге могло быть вызвано тем, что регионы, которые «обогнали» Свердловскую область, в большей степени реализовывали в прошедшем году какие-то новые проекты.
Тем не менее он считает, что необходимо учитывать разные факторы при анализе ЯНАО и Ленинградской области. В отношении Ямало-Ненецкого округа работает эффект базы, то есть там, с точки зрения социальной сферы, одна построенная, например, школа дает существенный статистический прирост с учетом количества и плотности населения. В Свердловской же области для прироста требуется гораздо больше усилий. А что касается Ленинградской области, то там решающий фактор — наличие Санкт-Петербурга, который сам имеет статус субъекта Федерации.
Тем не менее эксперты отмечают, что широко разрекламированные проекты в Екатеринбурге в 2018 году: ЧМ-2018, заявочная кампания на ЭКСПО-2025, выставка «Иннопром» — не дают региону импульса развития, который необходим, чтобы быть в лидерах. Остается надеяться, что положение дел станет другим, когда область в полную силу включится в работу по реализации национальных проектов.
Дополнительно стоит отметить, что показатели рейтинга регионов по большей части совпадают с критериями оценки, по которым президент РФ будет судить об эффективности деятельности высших должностных лиц регионов. Не так давно губернатор Евгений Куйвашев говорил, что по всем критериям, которые сформулированы главой государства, Свердловскую область нужно «подтягивать».
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