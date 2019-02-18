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Цена на офисные помещения в Челябинске выросла за 2018 год на 9%

УрБК, Челябинск, 18.02.2019. Цена на офисные помещения в Челябинске выросла с I квартала 2018 года до января 2019 года на 9% и составила 40 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает портал Domofond.ru.



Стоимость метра в торговых помещениях в Челябинске выросла на 5%. В то время как цена на гостиничную недвижимость уменьшилась на 24%. Сильнее гостиничные площади дешевели в отчетный период только в Москве, Воронеже и Уфе.



По данным аналитиков портала, средняя по России цена предложения коммерческой недвижимости на продажу с I квартала 2018 года выросла на 1%, до 37 тыс. 273 руб. за кв. м. Самыми дорогими типами в январе 2019 года были офисы (50 тыс. 185 руб. за кв. м. в среднем по России), гостиницы (47 тыс. 697 руб. за кв. м.), и торговые помещения (47 тыс. 170 руб. за кв. м.).



«Средние цены на продажу коммерческой недвижимости существенно колебались в течение года даже в масштабе всей России. Динамика по отдельным, особенно небольшим городам, обычно еще более сильная, поскольку уход с рынка или вывод в продажу нескольких крупных или особенно дорогих лотов может кардинально изменить картину. Тем не менее можно говорить об относительной стабильности цен», — отметила главный редактор портала Domofond.ru Ирина Филатова.

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