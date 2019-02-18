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Новым президентом Уральской палаты недвижимости избрана Илона Соболева
18 февраль 2019 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Новым президентом Уральской палаты недвижимости (УПН) избрана Илона Соболева.
Такое решение было принято по итогам ежегодного общего собрания компаний — членов сообщества 15 февраля 2019 года.
Также в ходе мероприятия подвели итоги работы за прошлый год и избрали новый состав совета и председателей комитетов и комиссий УПН.
Такое решение было принято по итогам ежегодного общего собрания компаний — членов сообщества 15 февраля 2019 года.
Также в ходе мероприятия подвели итоги работы за прошлый год и избрали новый состав совета и председателей комитетов и комиссий УПН.
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