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«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию из аэропорта Домодедово
18 февраль 2019 (14:18)
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает два новых прямых рейса во французские города Бордо и Монпелье из московского аэропорта Домодедово.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, в Бордо полеты начнутся 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам; в Монпелье — 2 июня, рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Пассажирам остается только выбрать свою Францию: атлантическое или средиземноморское побережье. Стоимость перелета начинается от 4 тыс. 573 руб. в одну сторону по тарифу «Безбагажный».
«Бордо считают мини-копией Парижа. Только в отличие от столицы Бордо находится на Атлантическом побережье. Здесь традиционная французская архитектура, здания из потемневшего песчаника, оцинкованные сине-серые крыши, площадь с водным зеркалом, изысканная кухня и великолепные вина. Монпелье и регион Лангедок-Камарг — фантастическая возможность открыть для себя новое потрясающее направление. Эта часть Южной Франции до сих пор остается неизведанной. Лазурное побережье, изящные архитектурные ансамбли и памятники старины здесь уютно соседствуют с современными зданиями, прекрасными ботаническими садами интересными музеями», — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 февраля авиакомпания ввела дополнительные тарифы «Безбагажный» и «Багажный», которые позволяют пассажирам платить только за перелет и значительно экономить на отдыхе. Пока данные тарифы действуют только на рейсах из Домодедово в Бордо и Монпелье, а также из Жуковского в Париж, Ниццу, Прагу и Рим.
Билеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, в Бордо полеты начнутся 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам; в Монпелье — 2 июня, рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Пассажирам остается только выбрать свою Францию: атлантическое или средиземноморское побережье. Стоимость перелета начинается от 4 тыс. 573 руб. в одну сторону по тарифу «Безбагажный».
«Бордо считают мини-копией Парижа. Только в отличие от столицы Бордо находится на Атлантическом побережье. Здесь традиционная французская архитектура, здания из потемневшего песчаника, оцинкованные сине-серые крыши, площадь с водным зеркалом, изысканная кухня и великолепные вина. Монпелье и регион Лангедок-Камарг — фантастическая возможность открыть для себя новое потрясающее направление. Эта часть Южной Франции до сих пор остается неизведанной. Лазурное побережье, изящные архитектурные ансамбли и памятники старины здесь уютно соседствуют с современными зданиями, прекрасными ботаническими садами интересными музеями», — говорится в сообщении.
Напомним, что с 1 февраля авиакомпания ввела дополнительные тарифы «Безбагажный» и «Багажный», которые позволяют пассажирам платить только за перелет и значительно экономить на отдыхе. Пока данные тарифы действуют только на рейсах из Домодедово в Бордо и Монпелье, а также из Жуковского в Париж, Ниццу, Прагу и Рим.
Билеты на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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