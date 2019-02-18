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В Екатеринбургской городской думе предложили увеличить число школ за счет застройщиков и покупателей новостроек

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев предложил включать норму по школам в объемы строительства застройщика, поскольку у городского бюджета нет средств на обеспечение новостроек социальной инфраструктурой. Об этом говорится в сообщении на информационном портале муниципалитета.



«Если законодательно это будет утверждено, то застройщик будет включать соцобъекты по нормативам в свои объемы строительства. Затем строители передают здания на баланс городского бюджета, который уже берет на себя дальнейшие расходы по его содержанию. По оценке экспертов, стоимость квадратного метра жилья в таком случае повысится на 5-7 тыс. руб., но зато покупатели квартир будут уже точно знать, что их дети будут обеспечены школами и детсадами. Не будет ситуации, когда жилье строится, а социальных объектов нет», — отметил Михаил Матвеев.



По его словам, в городе возводится порядка миллиона квадратных метров жилья в год.



«Чтобы удовлетворить этот объем социальной инфраструктурой, а это школы, детсады, больницы, нужно до 40 млрд руб. Таких денег в бюджете нет и не будет. Бюджет города Екатеринбурга в том состоянии, которое есть на сегодня, никогда не успеет за темпами строительства. А после того, когда новоселы заезжают в квартиры, ответственность за эти объекты ложится на муниципалитет, а не на застройщика, который строит на этой площадке свой бизнес», — подчеркнул Михаил Матвеев.

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