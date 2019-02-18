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ЕВРАЗ ЗСМК вручил СибГИУ сертификат на 10 млн рублей для оснащения аудитории «Распадская»

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. В честь 70-летия Института горного дела и геосистем, который входит в СибГИУ, ЕВРАЗ вручил вузу сертификат на 10 млн руб. на оснащение многофункциональной поточной аудитории для студентов-горняков.



15 февраля технический директор Распадской угольной компании Андрей Черепов передал подарочный сертификат ректору Сибирского государственного индустриального университета Евгению Протопопову.



«На выделенные средства помещение полностью отремонтируют: заменят окна, мебель, системы вентиляции и отопления, электроосвещение. В зале установят современное мультимедийное оборудование, смонтируют многоуровневые трибуны. В реконструированной аудитории можно будет проводить не только лекции, но и научно-образовательные шоу, мастер-классы, пресс-конференции и брифинги», — сообщает пресс-служба предприятия.



Дизайн аудитории площадью 165 кв. м. будет выполнен в индустриальном стиле. Стены украсят масштабные инсталляции на угольную тематику и рельефная панорама угольного забоя, логотипы ЕВРАЗа и Распадской угольной компании. Тематическое и техническое оснащение повысит качество обучения и будет способствовать популяризации основных горняцких профессий. Ожидается, что аудитория «Распадская» откроется к новому учебному году.



Это уже вторая именная аудитория ЕВРАЗа в СибГИУ. В ноябре, в рамках Недели высоких технологий, в университете открыли поточную аудиторию имени легендарного металлурга И. П. Бардина.



Много лет угольщики сотрудничают с СибГИУ в целях подготовки квалифицированных и востребованных специалистов: горных инженеров-технологов, электромехаников, взрывников, обогатителей и геологов. Студенты проходят на предприятиях Распадской угольной компании производственную практику, а лучшие получают приглашение на постоянную работу. Сегодня в компании трудятся 1 тыс. 200 выпускников профильного вуза.

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